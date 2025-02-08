В России и мире

За 25 лет Россия реструктурировала долги 22 стран на 30 млрд долларов

Россия всегда активно участвовала в инициативах по реструктуризации долговых обязательств нуждающихся стран, заявил глава Минфина Антон Силуанов. По его словам, с начала 2000-х Россия реструктурировала долги 22 государств на сумму почти 30 миллиардов долларов.

«Россия всегда участвовала в этом процессе, и за последние 25 лет мы реструктурировали обязательства 22 стран на сумму почти $30 млрд. Примерно еще столько же реструктурировано было в рамках двусторонних наших отношений»,— сказал он на конференции.

Силуанов также выразил обеспокоенность, что страны, которым ранее реструктурировали госдолги, вновь сталкиваются с финансовыми трудностями. По его мнению, причина этого — отсутствие ответственной бюджетной политики. Ситуацию с долговыми проблемами усугубляют высокая процентная ставка, внешнеторговые ограничения и трудности с поставками продовольствия, энергии и товаров, добавил министр.

По данным на конец 2022 года, задолженность перед российскими кредиторами была у 37 стран. Первое место в списке крупнейших должников занимала Белоруссия (8,24 миллиардов долларов), за ней следовала Бангладеш (5,86 миллиардов долларов), а замыкала тройку лидеров Индия (3,75 миллиардов долларов). В Институте международных финансов сообщали, что мировой госдолг в 2024 году вырос до 325 триллионов долларов с допандемийных 260 триллионов долларов, пишет «Коммерсантъ».