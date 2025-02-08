В России и мире

Переговоры между Россией и США по вопросам Украины пройдут 18 февраля

Переговоры по Украине с участием официальной российской делегации состоятся 18 февраля. От американской стороны ожидаются госсекретарь Марк Рубио, советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц и специальный посланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Ранее также появилась информация о возможном визите в королевство главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Накануне издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что высокопоставленные должностные лица администрации президента США Дональда Трампа направились в Саудовскую Аравию для начала мирных переговоров между Россией и Украиной, пишет «Комерсантъ».

По информации Bloomberg, с российской стороны возможно участие помощника президента России Юрия Ушакова и директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина. В Telegram-каналах также фигурировала информация о готовящемся визите в Эр-Рияд министра иностранных дел Сергея Лаврова. Российские власти не подтверждали информацию о составе участников переговорного процесса.

Ранее сообщили, что делегация США 16 февраля отправляется в Саудовскую Аравию для переговоров с российской стороной.