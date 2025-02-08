В России и мире

Делегация США отправляется в Саудовскую Аварию для переговоров с Россией

Делегация США 16 февраля отправляется в Саудовскую Аравию для переговоров с российской стороной, есть надежда на хороший прогресс. Об этом заявил спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф в интервью телеканалу Fox News.

«Я отправляюсь туда сегодня вместе с советником по нацбезопасности. У нас будут встречи по поручению президента, надеюсь, у нас будет хороший прогресс в контексте России и Украины», — сказал Уиткофф.

На вопрос о том, ожидают ли США «территориальных уступок» от Украины, Уиткофф заявил, что сначала речь пойдет о «строительстве доверия» с Россией. С украинскими чиновниками американская сторона ведет отдельные переговоры, пишут «Известия».