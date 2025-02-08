В России и мире

Актер Михаил Ефремов «секретно» решил выйти на свободу

Актер Михаил Ефремов в «секретном формате» подал ходатайство об условно-досрочном освобождении, его должны рассмотреть в ближайшие две недели.

По данным Telegram-канала Shot, Ефремов переговорил с руководством колонии о перспективах своего УДО. Вот какие аргументы приводились актёром: Ефремов давил на состояние здоровья (сердце, легкие и потеря зрение); говорил об исправной ежедневной работе (в цеху он шьёт форму для заключенных и действительно выполняет план); сообщил, что неоднократно раскаивался (на территории ИК он ходит в храм, регулярно причащается и исповедуется); помогает с художественной самодеятельностью в колонии и прививает другим заключенным любовь к искусству; прошлые выговоры, которые он получал, он осмыслил и осознал свои ошибки, а теперь получает поощрения.

При этом просить об УДО адвокат Ефремова планировал ещё перед Новым годом и даже собрал все справки, но из-за жесткой критики от идеи временно отказались.

Смотрите также Михаила Ефремова приговорили к тюремному заключению за смертельное ДТП

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года колонии в Белгородской области, из которых отсидел 3,5.