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В Сахалинской области обнаружили мутацию вируса птичьего гриппа

Роспотребнадзор обнаружил мутацию вируса гриппа птиц в образце, взятом от птиц в Сахалинской области, которая может увеличивать способность вируса заражать организм млекопитающих, сообщила пресс-служба ведомства.

В рамках проводимого мониторинга в 2024 году было исследовано более 15 тысяч образцов биоматериала от диких и домашних птиц и свиней, а также 7,8 тысячи проб материала от людей, по роду своей деятельности контактирующих с дикой или домашней птицей, пояснили в пресс-службе.

«Все вирусы выделенные в 2024 году, принадлежат к кладе 2.3.4.4b, не содержат мутаций повышенной патогенности и лекарственной устойчивости, за исключением вируса гриппа птиц А (Н5N1), выделенного от птиц в Сахалинской области, – выявлена мутация, которая может увеличивать вирулентность и обеспечивать адаптацию вируса к клеткам млекопитающих»,- говорится в сообщении.

Кроме того, в связи с регистрацией значительного числа вспышек гриппа птиц А(H5N1) на молочных фермах в США Роспотребнадзором с декабря 2024 года на территории Российской Федерации также дополнительно введен мониторинг за гриппом птиц в животноводческих хозяйствах с содержанием коров, добавили в ведомстве.

С декабря 2024 года в 84 субъектах отобрано и исследовано 11,6 тысячи проб материала от крупного рогатого скота, в том числе 5 тысяч проб молока, а также более 4,2 тысячи проб материала от людей, ухаживающих за животными, уточнили в пресс-службе. В исследованных пробах генетического материала вирусов гриппа птиц не найдено, пишет РИА Новости.