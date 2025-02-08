Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о заражении туристов денге на Бали

Роспотребнадзор взял на контроль сообщения российских туристов о заражении лихорадкой денге на Бали, сообщила пресс-служба ведомства.
Фотографии: Telegram-канал Shot
«Специалисты Роспотребнадзора взяли на контроль опубликованные в СМИ сообщения российских туристов о заражении лихорадкой денге на Бали», - говорится в документе.
Роспотребнадзор проводит постоянный мониторинг эпидемиологической ситуации по инфекционным заболеваниям в мире, в том числе по лихорадке денге, пишет РИА Новости.
В России ежегодно регистрируются только завозные случи лихорадки денге, отметили в Роспотребнадзоре.
В воскресенье Telegram-канал Shot сообщил, что десятки российских туристов заразились лихорадкой Денге на Бали.