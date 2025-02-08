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Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о заражении туристов денге на Бали

Роспотребнадзор взял на контроль сообщения российских туристов о заражении лихорадкой денге на Бали, сообщила пресс-служба ведомства.

Фотографии: Telegram-канал Shot

«Специалисты Роспотребнадзора взяли на контроль опубликованные в СМИ сообщения российских туристов о заражении лихорадкой денге на Бали», - говорится в документе.

Роспотребнадзор проводит постоянный мониторинг эпидемиологической ситуации по инфекционным заболеваниям в мире, в том числе по лихорадке денге, пишет РИА Новости.

В России ежегодно регистрируются только завозные случи лихорадки денге, отметили в Роспотребнадзоре.

«Учитывая высокую миграционную активность, значительный пассажиропоток и развитие международного туризма, в том числе с эндемичными странами, риск заноса лихорадки денге на территорию России остается высоким, однако не представляющим эпидемиологическую опасность для распространения инфекции на территории страны», - подчеркнули в ведомстве.

В воскресенье Telegram-канал Shot сообщил, что десятки российских туристов заразились лихорадкой Денге на Бали.