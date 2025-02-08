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Россиянка нажала на поступивший от незнакомца файл в мессенджере и лишилась 100 тысяч рублей

В Калуге женщина получила на телефон вредоносный файл и лишилась денег, сообщили в полиции.

Калужская предпринимательница получила сообщение от клиента с неким файлом. Она нажала на документ, тогда на телефон скрытно установилась программа, но никаких новых приложений в своем смартфоне женщина не обнаружила. Спустя время калужанка поняла, что её аккаунт в мессенджере взломан, а от её имени поступают сообщения знакомым. В рассылках был аналогичный вредоносный файл, пишет Kaluga-poisk.ru.

Выйдя из своего аккаунта, женщина решила проверить баланс счета в банке и обнаружила, что с её карты проходит ряд покупок на маркетплейсах, похитителям удалось списать свыше ста тысяч рублей. Калужанка поспешила заблокировать доступ к счетам и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье о краже с банковского счета, полиция разыскивает подозреваемых.