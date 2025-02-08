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Блогеру Александре Митрошиной предъявили обвинение

Следствие предъявило обвинение блогеру Александре Митрошиной, сообщает столичное управление СК РФ.

«В ходе проведения следственных действий Александре Митрошиной предъявлено обвинение. Она признала вину в полном объеме», - сказали в ведомстве.

10 марта суд изберет Митрошиной меру пресечения, отметили в СК.

7 марта стало известно о задержании Митрошиной в рамках уголовного дела по ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов). По данным правоохранительных органов, она для придания видимости правомерного владения неуплаченными налогами легализовала из 127 млн рублей около 60 млн 250 тыс. рублей через оплату по договору долевого участия. Митрошина скрывалась от органов следствия и, как сообщили в полиции, была объявлена в розыск, пишет ТАСС.

Ей грозит до семи лет лишения свободы.