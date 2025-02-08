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Москвич выкинул кота из окна из-за проигрыша футбольной команды

В Москве мужчина выбросил кота с четвертого этажа из-за того, что его любимая футбольная команда не стала чемпионом. Об этом 30 марта сообщила прокуратура Москвы.

После того как мужчина выбросил животное, он осознал свой поступок и решил вернуться за котом. При этом он снимал свои действия на видео. Злоумышленник объяснил свои действия тем, что устал ухаживать за котом и тратить на него деньги.

В настоящее время питомца забрала неравнодушная девушка, которая позаботится о его лечении.

«Останкинская межрайонная прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств жестокого обращения с животным», — указано в Telegram-канале ведомства.