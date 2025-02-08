С рэпером Пашей Техником прощаются в Москве

Прощание с рэпером Пашей Техником проходит в московском Храме Петра и Павла в Лефортово, сообщается в Telegram-канале Shot.
Видео: Shot / Telegram
Родители Паши Техника стоят у гроба рэпера, параллельно координируя проходящую церемонию прощания с ним. На неё уже приехали директор артиста Марк Яровный, бывшая жена Ева Карицкая и другие.
Число желающих проститься с артистом приближается к тысяче человек.
Павел Ивлев — российский рэпер и музыкальный продюсер, один из основателей группы Kunteynir. Умер в реанимации в Таиланде в возрасте 40 лет. После тело перевезли в Москву.