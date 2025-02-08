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С рэпером Пашей Техником прощаются в Москве

Прощание с рэпером Пашей Техником проходит в московском Храме Петра и Павла в Лефортово, сообщается в Telegram-канале Shot.

Видео: Shot / Telegram

Родители Паши Техника стоят у гроба рэпера, параллельно координируя проходящую церемонию прощания с ним. На неё уже приехали директор артиста Марк Яровный, бывшая жена Ева Карицкая и другие.

Число желающих проститься с артистом приближается к тысяче человек.

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