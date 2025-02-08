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Глава Калуги рассказал, как самогонщик взорвал двухэтажный дом

Два года назад житель Калуги стал виновником взрыва бытового газа в двухэтажном доме на улице Моторной в Калуге. Подробностями произошедшего поделился градоначальник Дмитрий Денисов на планерке в Горуправе.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области

Ранее в квартире на втором этаже взорвался бытовой газ, после чего начался пожар. Тогда жильцов дома эвакуировали и переселили временно в общежитие.

Позже стало известно, что причиной происшествия стал любитель самогона. Он поставил вариться брагу на газовую плиту, а затем отвлекся и ушел из квартиры. Брага кипела и залила конфорку, а газ продолжал поступать. Мужчина вернулся домой и закурил сигарету, тогда и раздался мощный взрыв. От взрывной волны его вынесло из окна вместе с рамой. При этом на виновнике происшествия не осталось ни царапины. Дом стал аварийным, людей тогда расселили, пишет Kaluga-poisk.ru.

Дмитрий Денисов пообещал, что двухэтажку снесут.