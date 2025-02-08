В России и мире

Путин поддерживает идею о полном прекращении огня, заявил Песков

Президент РФ Владимир Путин поддерживает идею президента США Дональда Трампа о полном прекращении огня на Украине, но перед этим должны быть уточнены все параметры, в том числе должен быть решен вопрос поставок Киеву европейского оружия, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Путин поддерживает эту идею, но прежде чем двигаться дальше, необходимо ответить на ряд конкретных вопросов», - сказал Песков в интервью французскому изданию Point, комментируя инициативу Трампа о полном прекращении огня на Украине.

«Если бы это прекращение огня вступило в силу сегодня, прекратила бы Франция завтра поставки боеприпасов, пушек, ракет и систем противовоздушной обороны в Киев? А Соединенное Королевство?» - добавил он.

Официальный представитель Кремля напомнил, что динамика на фронте складывается в пользу РФ.