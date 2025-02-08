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В Госдуме предупредили об изменениях в графике выплат пенсий из-за майских праздников

26.04.2025 10:20|ПсковКомментариев: 0

График выплат пенсий россиянам поменяется из-за майских праздников для всех видов ее получения. Об этом сообщила член комитета Госдумы по соцполитике Екатерина Стенякина («Единая Россия»).

Депутат рассказала, что в начале мая 2025 года россиян ждут две сокращенные рабочие недели из-за майских праздников, в связи с этим график выплаты пенсий меняется.

«Для тех, кто получает пенсию через банк: если обычная дата выплаты с 1 по 5 мая, пенсию выдадут 29-30 апреля или 5-7 мая, если обычная дата выплаты с 6 по 8 мая, пенсию выдадут в эти же дни (8 мая - нерабочий день, поэтому выплата может быть перенесена), если обычная дата выплаты с 9 по 11 мая, пенсию выдадут 5-7 мая», - сказала Стенякина.

Депутат добавила, что для получателей пенсии через почту такие условия: если обычная дата выплаты с 1 по 5 мая, пенсию выдадут 29-30 апреля или 2-3 мая, если почта работает по шестидневному графику. Если обычная дата выплаты пенсии - с 6 по 11 мая, ее выплатят 5-7 мая или 10 мая, если почтовое отделение работает по шестидневному графику.

По ее словам, для тех, кто получает пенсию на дом, график доставки пенсии будет аналогичен почтовому, пишут РИА Новости

Теги: #пенсии #майские праздники
Источник: Псковская Лента Новостей
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