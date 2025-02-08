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В Госдуме предупредили об изменениях в графике выплат пенсий из-за майских праздников

График выплат пенсий россиянам поменяется из-за майских праздников для всех видов ее получения. Об этом сообщила член комитета Госдумы по соцполитике Екатерина Стенякина («Единая Россия»).

Депутат рассказала, что в начале мая 2025 года россиян ждут две сокращенные рабочие недели из-за майских праздников, в связи с этим график выплаты пенсий меняется.

«Для тех, кто получает пенсию через банк: если обычная дата выплаты с 1 по 5 мая, пенсию выдадут 29-30 апреля или 5-7 мая, если обычная дата выплаты с 6 по 8 мая, пенсию выдадут в эти же дни (8 мая - нерабочий день, поэтому выплата может быть перенесена), если обычная дата выплаты с 9 по 11 мая, пенсию выдадут 5-7 мая», - сказала Стенякина.

Депутат добавила, что для получателей пенсии через почту такие условия: если обычная дата выплаты с 1 по 5 мая, пенсию выдадут 29-30 апреля или 2-3 мая, если почта работает по шестидневному графику. Если обычная дата выплаты пенсии - с 6 по 11 мая, ее выплатят 5-7 мая или 10 мая, если почтовое отделение работает по шестидневному графику.

По ее словам, для тех, кто получает пенсию на дом, график доставки пенсии будет аналогичен почтовому, пишут РИА Новости.