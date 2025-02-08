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В 2025 году стало меньше вспышек на Солнце

Вспышечная активность в 2025 году по сравнению с аналогичным периодом в 2024 снизилась на 15%, но число магнитных бурь на Земле резко увеличилось. Об этом говорится в сообщении на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

«Примерно на 15 % снизилась вспышечная активность Солнца в первые четыре месяца 2025 года, с января по апрель, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Основное снижение произошло за счет вспышек высшего балла X (пять против восьми событий) и следующего за ним балла M (150 против 170). <…> Число магнитных бурь в текущем году, напротив, резко возросло. Если с января по апрель 2024 года было всего восемь дней с бурями, то за первые четыре месяца этого года таких дней было уже 21, то есть в 2,5 раза больше», - говорится в сообщении.

Отмечается, что основной причиной резкого роста числа магнитных бурь в этом году стало формирование на Солнце крупных корональных дыр, почти отсутствовавших в прошлом году.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нВт на 1 кв. м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.