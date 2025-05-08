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Путин предложил прямые переговоры с Киевом 15 мая в Стамбуле

Президент сказал, что завтра у него запланирован разговор с Эрдоганом, в ходе которого он попросит о возможности проведения переговоров. Путин не исключил, что удастся договориться о новом перемирии.

Россия предлагает Украине возобновить прямые переговоры, прерванные в 2022 году, в четверг, 15 мая, в Стамбуле, без предварительных условий, об этом заявил Владимир Путин. Президент в ночь на 11 мая выступил с заявлением перед журналистами по итогам международных встреч с гостями 80-летия Победы.

«Начать предлагаем без промедления уже в следующий четверг, 15 мая, в Стамбуле, там, где они проводились ранее и там, где они были прерваны», — сказал Путин.

По его словам, завтра у него запланирован разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого он попросит о возможности проведения переговоров. Путин не исключил, что удастся договориться о новом, «реальном перемирии», пишет РБК.

Президент подчеркнул, что Москва готова к переговорам без каких-либо предварительных условий. «Мы настроены на серьезные переговоры с Украиной», — заверил Путин. Их смыслом глава государства назвал «устранение первопричин конфликта» и «выход на установление долгосрочного, прочного мира на историческую перспективу».

«Не исключаем, что в ходе этих переговоров удастся договориться и о каких-то новых перемириях, о новом прекращении огня, причем о реальном перемирии», — считает Путин.

Теперь решение за Киевом, сказал он.