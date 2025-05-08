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В Австралии прошла акция «Пикник памяти»

Праздничная акция «Пикник памяти» в честь 80-летия Дня Победы прошла в Канберре, в ней приняли участие несколько десятков соотечественников и граждан Австралии, сообщили в посольстве РФ в Австралии.

«Десятого мая в канберрском Нара Пис Парке состоялся «Пикник памяти» по случаю празднования 80-летия Победы, организованный посольством России в Австралии совместно с российскими соотечественниками. Собравшиеся присоединись к акции «Бессмертный полк», почтили минутой молчания память всех павших в борьбе с нацизмом», - заявили в российском посольстве.

Отмечается, что в ходе мероприятия участники делились воспоминаниями своих близких, исполняли военные песни и читали стихи о героизме советского народа. Одним из наиболее трогательных стало прочтение отрывка из поэмы «Реквием» Роберта Рождественского «Помните», подчеркнули в диппредставительстве.

По информации посольства, в праздничной встрече приняли участие около 60 человек, включая семьи с детьми, также к акции присоединились неравнодушные австралийцы. Все гости смогли попробовать блюда полевой кухни, пишет РИА Новости.