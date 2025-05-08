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В РПЦ предложили исключить бедность из критериев лишения родительских прав

Стоит исключить бедность из критериев, по которым ребенка могут изъять из семьи, если родители не ведут асоциальный образ жизни, заявил в сегодня, 21 мая, глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов, выступая на Петербургском международном юридическом форуме.

«Патриаршая комиссия предлагает изменить судебную практику об основаниях лишения родительских прав, особенно карательный ее уклон, когда по надуманному предлогу, например, неработающая печка, сломанная кровать, отсутствие письменного стола и так далее данный критерий становится основанием для лишения родительских прав с последующим изъятием детей из семьи при живых родителях, не ведущих асоциальный образ жизни, и других основаниях, а лишь в силу финансового положения не имеющих возможности оперативно купить (отремонтировать) имущество. Надо исключить бедность, финансовое положение, другие часто используемые органами опеки критерии как основание для лишения родительских прав из судебной практики с подготовкой Верховным судом РФ соответствующего разъяснения», - сказал Лукьянов.

Также глава патриаршей комиссии предложил «отменить условия выплаты алиментов на содержание детей по заявлению опекуна или органа опеки в случае, когда дети принудительно, по надуманному предлогу, изымаются из семьи, особенно в случае, когда родители и/или родитель не лишены родительских прав» и призвал Верховый суд «дать необходимые разъяснения на этот счет, обобщив судебную практику», пишут РИА Новости.