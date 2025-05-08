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Тело писателя Юрия Никитина подвергнут криоконсервации

Тело писателя-фантаста Юрия Никитина, скончавшегося на 86-м году жизни, согласно его завещанию, планируют заморозить для его возможного воскрешения. Об этом 24 мая написала его вдова Лилия Никитина.

«Согласно последней воле Юрия Александровича, его тело будет подвергнуто криоконсервации. С целью вернуться к жизни в будущем, когда медицинские технологии достигнут необходимого уровня развития», — написала она в соцсети «ВКонтакте».

По ее словам, Никитин попросил об этом из-за того, что являлся сторонником трансгуманизма — движения, которое появилось в 1960-х годах в США, пишут «Известия». При этом вдова также обратилась с просьбой финансовой поддержки, поскольку процедура предполагает собой значительные траты.