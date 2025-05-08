В России и мире

Экономист спрогнозировал снижение цен на сезонные фрукты

К июлю цены на такие косточковые фрукты, как абрикосы, персики и нектарины, снизятся до 50–60%. Об этом рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«К середине июля цены на абрикосы, персики и нектарины на рынках, по моим прогнозам, будут ниже на 50–60% от текущих значений, а также в сетевых магазинах — в два раза ниже от текущих значений», — рассказал экономист.

Свой прогноз эксперт основывает на наблюдении за увеличением количества акций на эти сезонные продукты, поскольку продавцы и компании в результате конкуренции будут привлекать покупателя низкими ценами.

В российских магазинах 1 кг абрикосов сейчас стоит от 170 до 450 рублей, персиков — 300–700 рублей, нектаринов — 199–799 рублей, пишет Газета.ru.