Международный день африканского ребенка отмечается 16 июня

Ежегодно 16 июня по инициативе Организации африканского единства (англ. Organization of African Unity) в мире отмечается Международный день африканского ребенка (англ. International Day of the African Child), известный также как День защиты детей Африки (англ. Day of the African Child).

Впервые праздник был отмечен в 1991 году, и с тех пор основной темой мероприятий, проводимых в рамках Дня по всему миру, стало привлечение внимания мировой общественности, детских и медицинских организаций, а также политиков всего мира к проблемам африканских детей и к условиям их повседневной жизни.

Дата Международного дня африканского ребенка была выбрана в связи с трагическими событиями, произошедшими 16 июня 1976 года в ЮАР. В тот день тысячи чернокожих школьников вышли на улицы поселения на юго-западной окраине Йоханнесбурга — Соуэто с требованиями повысить качество школьного образования и отстаивая право обучения на родном языке.

Сотни юных африканцев были расстреляны силами правительственной охраны. В течение двух следующих недель более ста человек были убиты и более тысячи получили ранения. Официальные данные сообщают, что с 16 июня 1976 по 28 февраля 1977 года в ходе восстания в результате полицейских расстрелов погибли 575 человек и были арестованы около 6 тысяч человек.

С 2011 года на мероприятиях Дня было решено уделять особое внимание бедственному положению детей-беспризорников, число которых на континенте, по некоторым оценкам, составляет 30 миллионов. Термин «дети-беспризорники» довольно часто подвергается критике, но ЮНИСЕФ (англ. UNICEF — United Nations Children's Fund) следующим образом характеризует таких детей: «они живут в городской (урбанистической) среде; имеют родителей или других родственников, связь с которыми слаба или отсутствует; вынуждены выживать, отыскивая для этого различные способы; видят в жизни на улице единственно возможный способ существования, улица для них заменяет семью и становится местом социальной активности; они живут с риском для жизни и подвержены многим опасностям».

Как известно, дети-беспризорники являются наиболее слабозащищенными детьми в мире, они многократно подвергаются насилию, эксплуатации, физическому и моральному унижениям.

Плата за обучение — еще одна большая проблема для многих африканских детей. Несмотря на усилия и помощь благотворительных организаций, и сегодня существует непреодолимый барьер между законом и действительностью.

Именно поэтому международные организации, начиная с Африканского Союза и ЮНИСЕФ, ежегодно выдвигают инициативы, устраивают дискуссии с целью приблизить жизнь миллионов африканских детей к человеческой, пишет calend.ru.

Также в этот день благотворительные и общественные организации и фонды, работающие в странах Африки, проводят всевозможные акции для африканских детей — обучающие семинары и показы кинофильмов, концерты и спектакли, раздают бесплатные подарки и просто устраивают для детей праздник, чтобы они не чувствовали себя забытыми и ненужными.