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Казахстан намерен запустить суперкомпьютер через 10 дней

Суперкомпьютер в Казахстане будет готов к работе через десять дней. Это позволит предсказывать техногенные аварии, трафик в городах и самостоятельно запускать ИИ-продукты без зависимости от зарубежных серверов, сообщил в своем Telegram-канале председатель правления АО «Казахтелеком», экс-глава Минцифры Казахстана Багдат Мусин.

«Вчера заглянули на склад. <...> Видеокарты на месте. Наш суперкомпьютер на базе NVIDIA H200 уже в стране. Совсем скоро начнем монтаж в Алматы - на площадке дата-центра "Казахтелеком". Дней через 10 будет готов к работе. Без преувеличений… Мощная штука: 6,7 миллиона CUDA-ядер, 1600 петафлопс и десятки терабайт GPU-памяти», - сообщил Мусин.

Председатель правления «Казахтелекома» пояснил, что суперкомпьютер будет доступен госорганам, нацкомпаниям и корпоративным заказчикам. Можно будет моделировать техногенные аварии и риски задолго до их наступления, просчитывать трафик в городах на годы вперед, помогать врачам быстрее ставить диагнозы на основе больших массивов данных, обучать большие языковые модели, которые понимают казахскую речь, культуру, историю и современный контекст. Станет возможен запуск собственных ИИ-продуктов независимо от зарубежных серверов.

В мае Минцифры Казахстана сообщило, что в республику прибыл самый мощный суперкомпьютер в Центральной Азии, собранный на графических чипах Nvidia H200. Его производительность составляет около 2 экзафлопс. Чуть позже стало известно, что Казахстан получит от американской технологической компании Nvidia второй суперкомпьютер, мощность которого составляет 56,4 петафлопс.

В ведомстве тогда указали, что запуск суперкомпьютера - важный шаг исполнения поручения президента республики Касым-Жомарта Токаева по созданию собственной цифровой инфраструктуры и развитию национальной AI-экосистемы, пишет ТАСС.