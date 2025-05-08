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В Госдуме предложили ввести единый стандарт поддержки многодетных семей

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия - За правду» настаивают на принятии единых для всех регионов России нормативов поддержки многодетных семей, сообщил лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов.

«Мы настаиваем на принятии единого федерального стандарта поддержки многодетных семей», – сказал Миронов.

Он напомнил, что на последнем пленарном заседании Госдумы думское большинство отклонило такой законопроект фракции СРЗП. Лидер партии отметил, что о проблемах многодетных семей в своём позапрошлом послании Федеральному Собранию говорил президент Владимир Путин, и законопроект СРЗП был подготовлен как раз в продолжении его выступления.

«Итак, мы предлагаем предоставить семьям с тремя и более детьми 50-процентную скидку на оплату ЖКХ, бесплатно выдавать детям до 6 лет рецептурные лекарственные препараты, а детям до 18 лет – бесплатно ездить на внутригородском транспорте, в автобусах пригородных и внутрирайонных линий», – рассказал парламентарий.

Миронов добавил, что проектом требуется разрешить многодетным семьям по всей России бесплатно пользоваться автомобильными парковками, а также «раз и навсегда» их надо освободить от транспортного налога. Также, он уточнил, что в законопроекте говорится, что дети из многодетных семей должны дважды в день получать бесплатное школьное питание, и их нужно обеспечивать бесплатной школьной формой, без очереди принимать в детский сад и в поликлинику, а государственные спортивные учреждения – бесплатно предоставлять платные услуги, пишут РИА Новости.

«Многие люди ждут такого решения, они готовы заводить детей, потому что многодетность в крови у наших граждан, и многодетные семьи являются той самой силой, в руках которой находится судьба страны», – заключил политик.