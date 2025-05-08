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FT назвала падение курса доллара с начала года худшим за полвека

С начала года индекс доллара к корзине мировых валют (DXY) упал более чем на 10%, что стало сильнейшим снижением валюты за первую половину года за последние полвека — с 1973 года, когда курс доллара обвалился на 15%, пишет Financial Times. Динамика курса американской валюты также стала самой слабой за любые шесть месяцев подряд начиная с 2009 года.

Индекс доллара США (DXY, USDX) измеряет стоимость доллара США по отношению к корзине из шести основных валют. В состав этой корзины входят евро (EUR), японская иена (JPY), британский фунт стерлингов (GBP), канадский доллар (CAD), шведская крона (SEK) и швейцарский франк (CHF).

Издание указывает, что причинами слабости американской валюты стали торговая и экономическая политика, проводимая президентом США Дональдом Трампом, и опасения по поводу будущей независимости Федеральной резервной системы (ФРС) США. Стечение этих факторов заставило инвесторов пересмотреть свое отношение к доллару. «Доллар стал мальчиком для битья в непредсказуемой политике Трампа 2.0», — описал текущую ситуацию FT валютный стратег ING Франческо Песоле.

Снижению курса доллара в этом году способствовали также растущие ожидания более агрессивного снижения ставок ФРС для поддержания экономики США. По данным инструмента FedWatch, который рассчитывает биржа CME на основании фьючерсов на ставку, большинство участников (48,8%) ожидают ставку ФРС на конец года на уровне 3,50–3,75%, пишет РБК.

