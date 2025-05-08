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Въезд в Латвию по загранпаспортам с электронным чипом вступит в силу с 15 июля

C 1 июня 2025 года для въезда в Литовскую Республику и с 15 июля 2025 года — в Латвийскую Республику гражданам потребуется загранпаспорт нового образца с электронным чипом сроком действия десять лет, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления по вопросам миграции УМВД России по Псковской области.

Исключение составляют россияне, следующие транзитом железнодорожным транспортом через Литву в Калининградскую область, имеющие специальный транзитный документ.

«Просьба учитывать указанную информацию при подаче заявления о выдаче заграничного паспорта», - обратились к псковичам в управлении.