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Литовские истребители НАТО привели в боевую готовность из-за неопознанного летательного аппарата

Дислоцированные в Литве истребители НАТО были приведены в боевую готовность из-за пересекшего белорусско-литовскую границу неопознанного летательного аппарата, сообщила в четверг пресс-служба литовского Минобороны.

«10 июля, примерно в 11:30, военно-воздушные силы Литвы обнаружили объект, приближающийся к литовской границе со стороны Беларуси. Боеготовность истребителей, выполняющих миссию НАТО по патрулированию воздушного пространства, находившихся в воздухе в это время, была переведена с учебного режима на режим выполнения задач», — приводит сообщение «Интерфакс».

«После падения объекта спустя короткое время задача истребителям была отменена, и информация была передана в службу охраны государственной границы. Дежурные военнослужащие направляются к месту падения объекта для обеспечения безопасности», — добавили там.

В сообщении отмечается, что «объект похож на самодельный и не представляет опасности».