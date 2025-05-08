Литовские истребители НАТО привели в боевую готовность из-за неопознанного летательного аппарата

Дислоцированные в Литве истребители НАТО были приведены в боевую готовность из-за пересекшего белорусско-литовскую границу неопознанного летательного аппарата, сообщила в четверг пресс-служба литовского Минобороны.
«10 июля, примерно в 11:30, военно-воздушные силы Литвы обнаружили объект, приближающийся к литовской границе со стороны Беларуси. Боеготовность истребителей, выполняющих миссию НАТО по патрулированию воздушного пространства, находившихся в воздухе в это время, была переведена с учебного режима на режим выполнения задач», — приводит сообщение «Интерфакс».
В сообщении отмечается, что «объект похож на самодельный и не представляет опасности».