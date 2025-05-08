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Мошенники стали атаковать подростков под видом школьных психологов

Мошенники начали атаковать подростков под видом школьных и университетских психологов. Об этом сообщает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

«Под предлогом необходимости пройти «психологическое тестирование» или «проверить данные» они присылают фишинговую ссылку в мессенджеры, затем запугивают подростков, утверждая, что их личные данные утекли в Сеть, и грозят уголовным преследованием», — сообщили ТАСС в ведомстве.

Отмечается, что мошенники убеждают подростков снимать и переводить крупные суммы денег втайне от родителей с их счетов, оформлять кредиты, а также передавать деньги курьерам. В МВД предупредили, что с подростками в подобных ситуациях обычно разговаривают якобы сотрудники правоохранительных органов, которые могут проводить видеозвонки в форме, показывать поддельные удостоверения, а также требовать от своей жертвы полной секретности, пишут «Известия».