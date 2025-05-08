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В России спасателям-добровольцам планируют придать правовой статус

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов предложил придать правовой статус спасателям-добровольцам, работающим в прифронтовых регионах.

«В России сформировался уникальный феномен гражданского героизма, когда граждане-добровольцы вкладывают собственные средства и рискуя жизнями оказывают помощь населению в прифронтовых регионах, в том числе, вывозя их из-под обстрелов. Считаю, что необходимо проработать вопрос придания им правового статуса спасателя-добровольца», - сказал Рогов агентству.

По его мнению, необходимо создать системную поддержку таких инициатив на местах и выработать пути взаимодействия, пишут РИА Новости.

«Институализация гражданского участия в спасении людей в прифронтовых регионах - это не контроль, а умножение эффективности и переход от разовых подвигов к устойчивой системе гражданской обороны», - сказал Рогов.