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Все пассажиры, находившиеся на борту Ан-24, погибли

Все находившиеся на борту самолета Ан-24, потерпевшего крушение в Амурской области, погибли, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«Все лица, находившиеся на борту воздушного судна, погибли», - сказала она.

По словам Петренко, для оказания помощи в расследовании обстоятельств крушения самолета и тщательной фиксации всех следов на место происшествия направлены опытные криминалисты и эксперты ведомства.

Подчеркивается, что председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю Восточного МСУТ СК России Алексею Александрову представить оперативный доклад о ходе расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.



В четверг утром в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что пассажирский самолет Ан-24 »Ангара» не выходит на связь. На борту, выполнявшем рейс из Благовещенска в Тынду, было 43 пассажира, включая пятерых детей, и шесть членов экипажа. По данным СК и прокуратуры, самолет пропал, уйдя на второй круг при посадке в Тынде.

Позднее, как сообщили РИА Новости в амурском центре пожарной безопасности и гражданской защиты, обломки самолета были обнаружены в 15 километрах от Тынды на месте потери контакта с самолетом.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. Также МАК сформировал комиссию по расследованию катастрофы.