В России и мире

Мошенники стали звонить россиянам под видом операторов сотовой связи

17.08.2025 09:40|ПсковКомментариев: 0

Мошенники начали звонить россиянам, представляясь сотрудниками колл-центра их сотового оператора, и просить назвать код из смс для вынесения номера телефона из списка «серых» сим-карт.

Мошенник звонит человеку от имени сотового оператора и сообщает, что его номер находится в реестре «серых» сим-карт и в ближайшее время может быть заблокирован, после чего жертве предлагается вынести номер телефона из реестра. Для этого необходимо назвать ФИО, адрес электронной почты, номер ИНН или СНИЛС.

Далее аферист якобы для закрепления номера за жертвой просит ее назвать код из смс. Имея код, мошенник получает доступ в личный кабинет, где хранятся персональные данные, пишут РИА Новости.

Источник: Псковская Лента Новостей
