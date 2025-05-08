В России и мире

Четыре человека погибли при теракте в Иерусалиме

Четыре человека погибли при теракте со стрельбой в Иерусалиме, еще пять получили тяжелые ранения, сообщила служба скорой помощи Израиля (MDA).

Фото: РИА Новости

«Бригады скорой помощи констатировали гибель четырех человек (мужчина около 50 лет и трое мужчин около 30 лет) и эвакуировали пятерых в тяжелом состоянии с огнестрельными ранениями. Нескольким пострадавшим от осколков стекла оказана помощь на месте», - говорится в сообщении пресс-службы MDA.

По данным гостелерадиокомпании Kan, в понедельник утром двое вооруженных неизвестных проникли в автобус и открыли стрельбу по пассажирам на перекрестке Рамот в Иерусалиме. Полиция Израиля сообщила, что террористы были ликвидированы на месте, пишет РИА Новости.

Известно, что нападавшие использовали оружие типа Карло, которое производится на токарных и слесарных мастерских на Западном берегу.

«В 10.13 (время совпадает с мск - ред.) на горячую линию MDA 101 в районе Иерусалима поступило сообщение о примерно 15 раненых в результате стрельбы на перекрестке Рамот на улице Игаль Ядин в Иерусалиме», - говорится в сообщении