В России и мире

Московский суд запретил сайты по продаже экзотических животных

Московский суд удовлетворил требование прокуратуры и запретил деятельность интернет-ресурсов, занимавшихся незаконной торговлей дикими и экзотическими животными, пишет Telegam-канал «112».

Фото: Telegam-канал «112»

Поводом стало то, что продаваемая фауна — официально запрещена к содержанию в домашних условиях. Основная проблема заключалась в том, что онлайн-площадки не могли гарантировать, кто является конечным покупателем: частное лицо, желающее завести необычного питомца, или же специализированная организация, имеющая законное право на содержание таких животных, например, лицензированный зоопарк или цирк.

Смотрите также Россиянам запретили содержать дома акул, скорпионов и крокодилов

«На интернет-сайтах, которые специализировались на такой торговле, можно было даже заказать животное на дом, как пиццу. Но теперь — все кончено»,— пишут в канале.

До момента блокировки на сайтах был доступен огромный каталог экзотов с возможностью быстрой доставки. Однако, как отмечают эксперты, подобные запреты в основном затрагивают видимый сегмент интернета, в то время как в даркнете нелегальная торговля продолжает активно вестись.