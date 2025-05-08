В России и мире

Многодетную россиянку наказали за долг по алиментам почти на 2 млн рублей

Многодетная жительница Калужской области рискует попасть за решетку, если не начнет гасить долг по алиментам почти на 2 млн рублей.

Судебный пристав на остановке в Козельске случайно встретил местную жительницу, по делу которой были производства в районном УФССП. Это была многодетная мать, которая задолжала по алиментам более 1,9 млн рублей. Двое её детей живут под опекой бабушки, еще двое - с отцом.

Женщина ведет асоциальный образ жизни, не имеет постоянного места жительства, а потому разыскать её было непросто, но пристав доставил нерадивую мать в отделение. Суд приговорил её к наказанию в виде 150 часов обязательных работ. Если женщина так и не вспомнит о детях, её ждет уголовная ответственность и до года реального лишения свободы, пишет Kaluga-poisk.ru.