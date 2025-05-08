В России и мире

В российских школах не будет перехода на электронные учебники

Электронные учебники не будут применяться в российских школах, заявил первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев.

Слет Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ) проходит в Нижнем Новгороде с 17 по 22 сентября.

«Мы не будем применять в школах, например, электронный учебник. Потому что бумажный учебник формирует мировоззрение, он формирует развитие ребенка, в том числе и головного мозга. Конечно, наши учебники останутся бумажными», - сказал Бугаев журналистам.

В то же время он напомнил, что в российских школах применяется ряд электронных информационных систем.

«Мы не чужды современности: существует государственная информационная система "Моя школа", электронные дневники и другие сопутствующие и помогающие образовательному процессу инструменты», - отметил Бугаев.

При этом он подчеркнул, что живого общения учителя и ученика никто не заменит, так как это не просто общение, а передача опыта и знаний от человека к человеку, пишут РИА Новости.