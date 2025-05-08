В России и мире

Фигурантам дела об отравлении напитком «Мистер сидр» вынесли приговор

Красноглинский районный суд Самары приговорил Артема Айрапетяна и Анара Гусейнова по делу о производстве напитка «Мистер сидр», от отравления которым умерли 50 человек, к восьми и девяти годам колонии общего режима соответственно.

Артема Айрапетяна и Анара Гусейнова приговорили к восьми и девяти годам колонии, пишет ТАСС.

«Гусейнова и Айрапетяна признать виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ. <…> Назначить Гусейнову наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Назначить Айрапетяну наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима», - сказала судья.