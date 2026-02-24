Самоподрыв стал причиной взрыва у Савеловского вокзала в Москве

Причиной взрыва возле машины ГАИ у Савеловского вокзала в Москве стал самоподрыв преступника, его личность устанавливается, сообщила представитель СК России Светлана Петренко.

Видео: официальный Telegram-канал Следственного комитета Российской Федерации

«Установлено, что в ночь с 23 на 24 февраля к трем сотрудникам Госавтоинспекции, которые несли службу на площади Савеловского вокзала в Москве, подошел мужчина и произвел самоподрыв. В результате преступных действий один сотрудник ДПС и сам злоумышленник скончались на месте происшествия, еще двое полицейских доставлены в медицинское учреждение для оказания квалифицированной помощи», - рассказала Светлана Петренко.

В настоящее время устанавливается личность мужчины, устроившего взрыв, и его возможных пособников.

«Устанавливается личность мужчины, который привел в действие взрывное устройство, иные возможные причастные лица, допрашиваются свидетели, изучаются записи с камер видеонаблюдения», - отметила представитель.

Взрыв на площади Савеловского вокзала в Москве произошел в ночь на вторник. По данным МВД, к машине Госавтоинспекции, в которой находились правоохранители, подошел неизвестный, после чего взорвалось неизвестное устройство. По последним данным, двое полицейских ранены, один погиб, злоумышленник скончался на месте происшествия. СК завел уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь правоохранителей и незаконном обороте взрывных устройств.

Также стало известно, что родственникам полицейского, погибшего при взрыве у Савеловского вокзала в Москве, и другим пострадавшим предоставят помощь.