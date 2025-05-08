В России и мире

Эстония предупредила об очередях на границе с Россией из-за новой системы погранконтроля

С 12 октября на границе Эстонии и России могут образоваться очереди из-за введения новой системы пограничного контроля EES (Entry/Exit System). Об этом предупредил Департамент полиции и погранохраны Эстонии.

Система EES будет фиксировать перемещения граждан из третьих стран (не входящих в Евросоюз) на территории Шенгенской зоны. В Эстонии электронная система будет внедрена на всех пограничных переходах одновременно.

Руководитель Центра информационных технологий и развития Министерства внутренних дел Эстонии Катре Вахтра заявила, что в первые несколько недель очереди на пограничных переходах могут быть больше обычных. Это естественный этап запуска столь масштабных системных изменений, пишет 47news.ru.

На границе с Россией действует три пункта пропуска: Нарва (Ивангород), Лухамаа (Шумилкино) и Койдула (Куничина Гора). Два последних работают круглосуточно.