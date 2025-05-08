В России и мире

В Европарламенте заявили о возможности лишать аккредитации дипломатов РФ

Российских дипломатов смогут лишать аккредитации в случае нарушения правил передвижения по странам Шенгена, заявил «Известиям» евродепутат Томаш Здеховский.

Подобные ограничения содержатся в 19-м пакете санкций.

«Любое нарушение требования предварительного уведомления о поездках действительно может повлечь отзыв дипломатической аккредитации, поскольку это будет означать серьезное нарушение принципов Венской конвенции и подрыва доверия между ЕС и Россией. Мера будет применяться прежде всего к аккредитованным российским дипломатам, а не к членам их семей», — сказал он.

При этом ограничения могут распространиться на поездки и членов семей дипломатов, если у европейских спецслужб возникнет подозрение, что их используют для разведывательной деятельности.

Ранее Чехия внесла в 19-й пакет санкций предложение по ограничению передвижения российских дипломатов в странах ЕС. Предполагается, что они будут смогут ездить только по стране, в которой аккредитованы. В остальных случаях им придется подавать специальную ноту с временем и маршрутом поездки, пишут «Известия»