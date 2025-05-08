В России и мире

Microsoft подала заявку на регистрацию товарного знака в России

Американская компания Microsoft хочет зарегистрировать товарный знак в России, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.

Согласно документам, заявка была подана в ведомство в начале октября. В качестве заявителя указана американская «Майкрософт Корпорейшн». Компания хочет зарегистрировать в России товарный знак «Microsoft 365» для предоставления услуг, связанных с компьютерным программным обеспечением.

Корпорация Microsoft в марте 2022 года объявила, что уходит с российского рынка, в частности, приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России. Позже компания подчеркивала, что продолжит выполнять существующие обязательства перед клиентами в России.