Новые объекты газификации и догазификации в 25 регионах РФ запущены в работу

XIV Петербургский международный газовый форум (ПМГФ-2025) проходит 7-10 октября. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Псков», в мероприятии принимают участие председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, министр энергетики РФ Сергей Цивилев, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов, руководители и представители субъектов РФ.

Фото здесь и далее: «Газпром»

Более четырех тысяч российских семей сегодня получили доступ к газу. В Республике Адыгея сетевой газ впервые подведен к п. Мичурина и п. Садовому; в Удмуртской республике – к д. Сюромошур и д. Аяшур; в Краснодарском крае – к ст. Кубанская и Тверская, п. Ерик, х. Калинина, с. Вперед; в Волгоградской области – к х. Лозному; в Вологодской области – к п. Кузино, д. Бахарево, д. Аристово; в Саратовской области – к д. Шевыревка. Первым потребителям х. Лозного и п. Мичурина газ подан в ходе мероприятия.

Завершено создание мощностей для газификации г. Горно-Алтайска Республики Алтай. Введен в эксплуатацию газопровод к последнему негазифицированному жилому микрорайону города – №35.

В рамках догазификации подключены к газу первые домовладения в г. Свободном Амурской области, в д. Победа Калужской области, д. Речка и д. Бабаново Ленинградской области, в новом микрорайоне с. Альдермыш Республики Татарстан, с. Ломтука Республики Саха (Якутия), а также дома семей ветеранов боевых действий и участников специальной военной операции в с. Зибирхали Республики Дагестан и д. Кузнечиха Ярославской области. Всего в этих населенных пунктах будет газифицировано 1,24 тыс. домовладений.

Газовые котельные будут надежно обеспечивать теплом потребителей. Так, подключена к газовым сетям новая автоматизированная котельная в с. Александровском Омской области, которая заменит единственную в селе угольную котельную. Новая автоматизированная котельная «Уральская» в г. Оренбурге позволит вывести из эксплуатации сразу шесть устаревших котельных в центральной и восточной частях города, в том числе в зоне перспективной застройки.

Подан газ на котельные, которые снабжают теплом детский сад «Казачок» ст. Владимирская Ростовской области, школу и дом культуры с. Большие Поселки Ульяновской области, оздоровительный центр с. Родники Пермского края.

Первым газифицированным объектом в г. Поронайске Сахалинской области стала котельная №4. Она отвечает за снабжение теплом 25 многоквартирных и около 20 частных домов, а также социальных объектов. На очереди – газификация центральной городской котельной.

В Вологодской области газифицирована котельная в п. Кузино, созданы условия для подачи дополнительных объемов газа на котельную «Южная» в г. Череповце. «Южная» снабжает теплом весь Зашекснинский район города – свыше 350 домов, включая многоквартирные, более 100 предприятий и 30 бюджетных учреждений. Надежный источник энергии также получили котельная завода по производству строительных материалов в г. Карабулак Республики Ингушетия и котельная молочной фермы в с. Ильинское Кировской области.

Возможностями программы догазификации воспользовались учреждения образования и медицины. Бесплатно проложены сети и подан газ на котельные, которые снабжают теплом школу с. Апухтино Тульской области, фельдшерско-акушерский пункт с. Козьмодемьяновка Тамбовской области и офис врача общей практики д. Казанцево Челябинской области.

«Наша главная задача состоит в том, чтобы как можно больше россиян могли пользоваться преимуществами, которые дает природный газ. Работа по газификации продолжается. По поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина к 2030 году мы должны обеспечить 100-процентную технически возможную газификацию страны. Эта цель будет достигнута», - сказал Алексей Миллер.