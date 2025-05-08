В России и мире

Дуров: Осталось мало времени, чтобы спасти свободный Интернет

Основатель соцсетей Telegram и «ВКонтакте» Павел Дуров, отмечающий сегодня свой 41-й день рождения, выступил с тревожным обращением в своем Telegram-канале, призвав к немедленным действиям по защите свободного интернета. Вместо празднования Павел Дуров выразил глубокую обеспокоенность тем, как некогда обещавший свободный обмен информацией глобальный интернет превращается в инструмент тотального контроля.

Фото: страница Павла Дурова в соцсети

«Мне исполняется 41 год, но я не хочу праздновать, – заявил Павел Дуров. - Нашему поколению осталось мало времени, чтобы спасти свободный интернет, созданный для нас нашими отцами. То, что когда-то было обещанием свободного обмена информацией, превращается в главный инструмент контроля».

Он привел конкретные примеры, которые, по его мнению, ведут к «дистопическому миру»: «Страны, которые раньше были свободными, вводят дистопические меры, такие как цифровые удостоверения личности (Великобритания), онлайн-проверка возраста (Австралия) и массовое сканирование личных сообщений (ЕС). Германия преследует всех, кто осмеливается критиковать чиновников в интернете. Великобритания сажает в тюрьму тысячи за их твиты. Франция ведет уголовные расследования против технологических лидеров, защищающих свободу и приватность».

Основатель Telegram подчеркнул, что «темный, дистопический мир приближается быстро — пока мы спим. Наше поколение рискует остаться в истории последним, кто имел свободы — и позволил их отнять».

Дуров также раскритиковал общепринятое мнение, которое, по его словам, «внушили ложь» и заставили поверить, что «величайшая борьба нашего поколения — разрушить всё, что оставили нам предки: традиции, приватность, суверенитет, свободный рынок и свободу слова».

«Предав наследие наших предков, мы выбрали путь к самоуничтожению — моральному, интеллектуальному, экономическому и в конечном итоге биологическому», – резюмировал свое видение ситуации Павел Дуров. «Так что нет, я не собираюсь сегодня праздновать. У меня заканчивается время. У нас заканчивается время».

Напомним, сегодня, 10 октября, социальной сети «ВКонтакте» исполняется 19 лет.