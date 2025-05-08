В России и мире

Оппозиционера и политэмигранта Владимира Кара-Мурзу* объявили в розыск

Министерство внутренних дел России объявило в розыск политика Владимира Кара-Мурзу* (признан в РФ иноагентом), освобожденного из колонии летом 2024 года в рамках обмена с Западом, следует из базы розыска ведомства.

«Разыскивается по статье УК», — сказано в базе. По какой статье ведется розыск, не сообщается.

Президент РФ Владимир Путин 1 августа 2024 года подписал указы о помиловании осужденных россиян и иностранных граждан, которые участвовали в обмене заключенными. Среди них был Владимир Кара-Мурза*. Решение о подписании указов было принято с целью возвращения граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении на территории иностранных государств, пишет ТАСС.

Мосгорсуд в апреле 2023 года приговорил Кара-Мурзу* к 25 годам колонии со штрафом в 400 тысяч рублей. Он был признан виновным по пункту «д» части 2 статьи 207.3 (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ), части 1 статьи 284.1 (осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ), статье 275 (государственная измена) УК РФ. Первый апелляционный суд признал приговор законным и обоснованным. Вину подсудимый ни по одному из пунктов обвинения не признал.

Смотрите также Политика Кара-Мурзу* приговорили к 25 годам колонии по делу о госизмене и фейках

* включён в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента, по решению Минюста РФ от 22 апреля 2022 года