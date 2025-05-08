Исландия лишилась статуса единственной страны без комаров

Комары впервые были обнаружены в Исландии, сообщила телерадиокомпания RUV.
Изображение с сайта freepik.com
«В сумерках вечером 16 октября я заметил странную муху <...> У меня сразу возникло подозрение, что это может быть, и я быстро ее забрал», — приводит RUV слова сообщившего о находке энтомолога Бьёрна Хьялтасона.
Профессор Исландского института естественной истории Маттиас Альфредсон подтвердил обнаружение Бьёрном Хьялтасоном трех комаров.
Он заявил, что они принадлежат к виду Culiseta annulata, который отличается сильной устойчивостью к холоду.