Исландия лишилась статуса единственной страны без комаров

Комары впервые были обнаружены в Исландии, сообщила телерадиокомпания RUV.

Изображение с сайта freepik.com

«В сумерках вечером 16 октября я заметил странную муху <...> У меня сразу возникло подозрение, что это может быть, и я быстро ее забрал», — приводит RUV слова сообщившего о находке энтомолога Бьёрна Хьялтасона.

Профессор Исландского института естественной истории Маттиас Альфредсон подтвердил обнаружение Бьёрном Хьялтасоном трех комаров.

Он заявил, что они принадлежат к виду Culiseta annulata, который отличается сильной устойчивостью к холоду.