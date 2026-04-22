Замглавы парка «Патриот» арестован по делу о взятке на 18 млн рублей

Заместитель генерального директора парка «Патриот» Минобороны России Виталий Мелимук обвиняется в получении взятки на 18 миллионов рублей, он задержан и арестован, сообщили в пресс-службе СК РФ.

По данным следствия, в декабре 2025 года государственным заказчиком с компанией «Гермес» были заключены контракты на комплексное инженерно-техническое и санитарное обслуживание зданий, сооружений, помещений и прилегающих территорий парка «Патриот» в Московской области и филиала парка «Патриот» в Кронштадте Санкт-Петербурга на сумму свыше 1,4 миллиарда рублей.

«В апреле 2026 года Мелимук получил взятку в размере 18 миллионов рублей от генерального директора ООО "Гермес" за общее покровительство, оказание содействия в заключении контрактов и беспрепятственной работе по ним», - говорится в официальном канале ведомства на платформе «Макс».

Отмечается, что военные следственные органы СК РФ расследуют уголовное дело в отношении Мелимука, он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере по части 6 статьи 290 УК РФ, пишет РИА Новости

«Мелимук задержан, по ходатайству военного следователя суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу», - добавили в СК РФ.

В ведомстве подчеркнули, что следователи собирают доказательства и устанавливают причастных к преступлению.

Ранее 235-й гарнизонный военный суд (Москва) приговорил к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима бывшего замминистра обороны Павла Попова по делу о хищении 25,8 млн рублей у парка «Патриот». Он оштрафован на 85 млн рублей, лишен звания генерала армии и госнаград — семи орденов и одной медали. Также суд конфисковал в доход государства 45,6 млн рублей — сумму, эквивалентную взяткам, полученным генералом.

