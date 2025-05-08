В России и мире

Десять БПЛА уничтожили в Новгородской области

В соседней Новгородской области силы ПВО уничтожили 10 беспилотников, сообщается в Telegram-канале губернатора области Александра Дронова.

«Сегодня ночью силами и средствами ПВО над Новгородской областью уничтожено 10 БПЛА. Пострадавших нет. Спасибо военным за работу! Уважаемые новгородцы, при обнаружении БПЛА просим сохранять спокойствие и обо всех возможных ситуациях сообщать по номеру 112», - сообщил глава региона.

Напомним, ранее, 22 октября, в воздушном пространстве Псковской области сбили 3 БПЛА противника.