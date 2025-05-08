В России и мире

Более 35% мигрантов не сдали экзамен по русскому языку с первой попытки

Более 35% мигрантов не смогли сдать экзамен по русскому языку с первой попытки в третьем квартале (июль-сентябрь) 2025 года, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.

«Согласно мониторингу Минобрнауки России в третьем квартале текущего года (июль, август, сентябрь 2025 года) экзамен по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации на уровень, соответствующий получению разрешения на работу или патента, сдавали 275 609 человек. Из них сдали экзамен 86,9%. При этом с первой попытки экзамен не сдали 35,1%», - говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что возможность прохождения экзамена организована в 203 пунктах на территории всех субъектов России и за ее пределами (в республиках Таджикистан и Узбекистан). В их числе 88 российских университетов, включая 82 подведомственных Минобрнауки РФ.

Аттестация ведется по трем уровням: первый - получение разрешения на работу на территории России (патент), второй - разрешение на временное проживание (РВП), третий - вид на жительство (ВНЖ). В каждом экзамене три блока. В первый блок входит только тестирование по русскому языку, второй и третий блоки включают в себя проверку знаний истории России и основ законодательства, пишут РИА Новости.