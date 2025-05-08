В России и мире

«Дневной дозор»: Увеличилась ли опасность начала Третьей мировой войны?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему «Увеличилась ли опасность начала Третьей мировой войны?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

Фото: freepik.com

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп снова вводит санкции против России, саммит в Будапеште переносится, если не отменён. На этом фоне Россия провела испытания стратегической крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной силовой установкой «Буревестник». В ответ Трамп заявил, что у берегов России находится американская атомная подводная лодка, и не исключил введение дополнительных санкций против страны. Мечты о скором результативном переговорном процессе снова разрушились.

В обществе уже сформировались три точки зрения о том, что же будет дальше. Одни считают, что все санкции и разговоры о мире — это ни что иное, как политическая игра, инициированная Трампом. Сначала вводить санкции, давить на оппонентов, а потом садиться за стол переговоров и предлагать пути достижения мира. Вторые полагают, что такой опасной игрой можно только усугубить ситуацию, накалить обстановку до предела, что может привести к Третьей мировой войне с использованием ядерного оружия. Третья точка зрения заключается в том, что глобальный конфликт неизбежен, война уже давно идет и на полях сражений, и на дипломатическом фронте, и война экономик в самом разгаре, а все переговоры — только прикрытие.

Что происходит, куда делся импульс Анкориджа, где вели переговоры российский и американский лидеры? К чему приведёт новый виток эскалации? Какими будут её сценарии? Чувствуют ли наши собеседники обеспокоенность от нового витка эскалации? Столкнётся ли Россия с НАТО в Третьей мировой? Мы решили задать эти вопросы не только политикам и профессиональным военным, но и представителям разных политических взглядов, социальных и профессиональных групп. Их ответы - в программе «Дневной дозор».

Экс-губернатор Псковской области, автор Telegram-канала о происходящем в России и мире Евгений Михайлов считает, что события сегодня развиваются так, что исход может быть абсолютно любым и непредсказуемым. Он назвал две причины, почему мирные переговоры не приводят к желаемым результатам. А также высказал мнение о том, какой стратегией пользуется Дональд Трамп.

«В целом мы продолжаем наступать. Наступление идет медленно в связи со многими обстоятельствами, но оно идет постоянно. Поэтому непонятно, зачем украинцы воюют, потому что чем больше они воюют, тем больше мы у них заберем территории. Сейчас они согласны на перемирие по линии боевого соприкосновения, но мы пока нет. Мы хотим, чтобы как минимум из Донецкой области они вывели свои войска. Поэтому переговоры, которые есть, пока не приводят к успеху. Надо здесь понимать, что дело не только в позициях России и Украины. Прежде всего решаются более глобальные вопросы. И основной — это позиции мировых центров сил. Их сейчас у нас три плюс один: Соединенные Штаты, Европейский Союз, Британия и к ним приближается со своей мощью Китай. Интересы этих всех четырех сил сталкиваются, и пока до решения прекратить войну эти силы не договорились. Второй фактор — это положение на фронте, позиция России и Украины. Положение пока меняется медленно, но в нашу пользу. В принципе, здесь формально он (президент США Дональд Трамп — ред.) все делает правильно. Он хочет добиться быстрейшего мира. Считает, что такой мир возможен при перемирии по линии боевого соприкосновения, то есть по текущей линии фронта. А украинцы вроде бы не сразу, но согласились. Россия не согласна, она требует освобождения Донецкой области как минимум. Поэтому он давит на украинцев, чтобы они уже твердо были согласны на такое. На Россию давит, чтобы она отказалась от своего требования. Трамп в рамках этих переговоров использует пряник и кнут, предлагает какие-то проекты России, снятие каких-то санкций. С другой стороны, так как Россия пока не согласна на какие-то условия, вводит санкции».

Экс-полномочный представитель президента РФ в регионе, бывший вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, экс-заместитель главы администрации Псковской области Дмитрий Хритоненков считает, что противостояние между Россией и Америкой было всегда. При этом, на его взгляд, озвученные недавно угрозы применения ядерного оружия к Третьей мировой войне не приведут, по крайней мере к «горячей» ее фазе.

«Я думаю, противостояние никогда не заканчивалось. Оно было, есть и будет. Просто идёт волнообразно и будет, наверное, всегда. Применение ядерного оружия, как это было в Хиросиме и Нагасаки, вряд ли будет. Я уверен, что ядерное оружие в том виде, в каком его использовали раньше, больше не будет применяться. Вместо этого, вероятно, будут использоваться другие виды вооружений, в том числе ядерные».

Депутат областного Собрания, первый секретарь обкома КПРФ Петр Алексеенко напомнил, что именно военная мощь Советского Союза и страх перед ней помогли в середине прошлого века в короткие сроки завершить Карибский кризис. Поэтому персек псковского обкома считает, что и в новом противостоянии России с Западом и США отступать от намеченных целей нельзя, он полагает, что сейчас самое время показать силу нашей страны.

«Сейчас такая обстановка, что надо показать силу. А то уже прибалтийские страны начинают вытеснять наших, которые экзамен по языку не сдали, пожилых особенно. Все, давайте, уезжайте, имущество оставляйте. Уже никакого уважения, а силу уважают. Это всегда было, так и должно быть. Трамп всё разъезжает, представляет себя миротворцем, на самом деле тоже армию укрепляет. Посмотрите, какой сумасшедший бюджет они приняли на вооружение. Новые виды оружия разрабатывают. Поэтому нам нельзя отставать от этих вопросов. Мы хотим взять свои российские территории, которые исконно были наши. Нет договоренности конкретной. Там тоже начинается позиция силы. Говорят, Ближний Восток — миротворец. Какой миротворец? Тоже с позицией силы выставляется. Не на того напал. Где сядешь, там и слезешь. У нас поставлены цели, мы их выполняем, и всё».

Бывший начальник штаба 76-й гвардейской дивизии ВДВ, полковник Александр Сотник опасений от нового витка эскалации не испытывает. Он убежден, что руководство нашей страны всё делает правильно, ведь в его распоряжении и сегодня есть вся необходимая военная мощь для того, чтобы поставить на место США и страны Запада.

«Мы свою позицию высказали. Трамп с ней то согласится, то не согласится. Он тоже ведет свою игру. Ему надо сейчас подойти к промежуточным выборам с высоким рейтингом в своём государстве. Поэтому он и вроде готов, и вроде не готов. Это в его манере так общаться. Всё у нас правильно: то, что мы испытываем вооружение, показываем, что мы тоже "не лаптем щи хлебаем". У нас есть тоже, чем ответить. Моя бы была воля, я уже давно применил бы то, что надо, и сразу все бы "встали в стойло". Европа надеется на то, что мы ядерное оружие не применим, поэтому и начинают эту Украину-бедолагу убеждать в том, что они должны воевать до последнего украинца, пытаются их чем-то вооружить, обещают им вооруженные силы свои поставить. Это их проблемы. Мы свою работу делаем, доведем ее до конца».

Руководитель реготделения партии «Яблоко», врач и бард Артур Гайдук считает, что любые переговоры, а особенно — такого высокого уровня, это процесс длительный. Для этого есть огромное количество субъективных причин, в том числе и абсолютно непредсказуемый характер Дональда Трампа. Врач и парламентарий также поделился своим мнением о том, каким может быть сценарий развития взаимоотношений между Россией и США и есть ли угроза перерастания очередной эскалации в мировую войну.

«На самом деле, какие бы ни были сценарии, я могу сказать только то, в чём я убеждён, что в любом случае придётся договариваться, потому что великие державы должны договариваться всегда. Начнём с того, что пока есть ядерное оружие, такая угроза всегда существует. Но надо надеяться на благоразумие тех, от кого это зависит, и что ничего в них не случится».

Заслуженный учитель России, историк и краевед из Великих Лук Владимир Орлов не верит в угрозы президента США применить ядерное оружие, поэтому и страхов по поводу скорого перерастания очередного витка противостояния в Третью мировую у него нет.

«Наша страна в случае чего всегда может дать отпор любым захватчикам, угрозам и прочим. Лучше бы всерьёз начали заниматься переговорами, а не угрожали. У Трампа "семь пятниц на неделе". То одно, то другое, то третье. Так что верить ему ни в коем случае нельзя, с моей точки зрения. Надо как следует увеличивать обороноспособность нашей страны, безопасность и проводить твёрдую, взвешенную и выверенную политику. Не нарываться, конечно, на рожон, но вместе с тем и не оставлять всякие наглые претензии без ответа. Хватит нам быть "в белых перчатках", надо серьезно в случае чего давать отпор. Не словами, а в случае чего, конечно, тем, чем надо отвечать, если на нас действительно нападут. Вот такая моя точка зрения. Я считаю, что у нас политика очень сдержанная. По крайней мере, зарвавшихся надо ставить на место. Я лично верю президенту Путину (президент Российской Федерации Владимир Путин - ред.), верю и в силу нашей армии, верю и в то, что мы сумеем справиться со всеми трудностями. А все эти санкции, по крайней мере, уже 19 пакетов, толку с них? Они без сомнения все привели в порядок и научили нас жить дальше».

Кинорежиссер, художественный руководитель — директор Псковского театра драмы Дмитрий Месхиев рассказал, что переживания из-за нового витка эскалации у него есть, но в угрозы и громкие высказывания Дональда Трампа он, как и наш предыдущий собеседник, не верит. Дмитрий Месхиев убежден, что благодаря действиям нашего президента граждане страны могут чувствовать себя защищенными.

«Во-первых, Россия проводит СВО. Естественно, я очень сильно переживаю за нашу страну и жду победы. Нервы в некотором роде напряжены. Что касается витков эскалаций, то этих витков уже был не один десяток. Это в основном политические игры, извините, не на фоне отмены переговоров у нас испытания оружия, а это плановые испытания оружия. Поскольку у президента Америки "семь пятниц на неделе", он то одно говорит, то другое, и очень сложно понять, где все-таки правда. Поэтому меня высказывания президента Соединенных Штатов не очень сильно волнуют. А нашего президента - волнуют. И то, что мы испытали две очень серьезные единицы вооружения, я имею в виду и "Посейдон" в том числе, это как раз, наоборот, отодвигает риск ядерной угрозы со стороны наших оппонентов и делает нашу страну более защищенной».

Председатель общественной организации «Союз женщин России», член Общественной палаты Псковской области Наталья Никифорова напоминает, что для каждой женщины важен не только мир внутри семьи, но и внутри страны, и на ее границах. Общественницу расстраивает позиция лидеров стран Запада, которые, по ее мнению, не настроены на мирное урегулирование, а стремятся «подлить масла в огонь». Впрочем, она уверена, что Третья мировая нам не грозит.

«Россия неоднократно испытывала в своей истории такие поползновения. Это касается и втягивания России в Первую мировую войну, и во Вторую. Все понимают прекрасно, как участвовала в этом западная агентура и как раскачивалась лодка. Потому что никому не нужна сильная страна, никому не нужна сильная Россия. Это всё очевидно и понятно. И как только Россия набирает силу, как только она, мне не нравится слово «встает с колен», на коленях она никогда не стояла, но как только она набирает очень серьезные и мощные обороты в экономике, в развитии страны, в развитии науки, как только у нас появляется большой потенциал, это сразу не нравится. Не только кураторам, которые сегодня курируют западные страны, это не нравится всем, потому что некая опасность, некая угроза, которая придумана именно различными пиар-технологами, она от России не исходит, потому что мы являемся всегда миролюбивой стороной и, безусловно, тот баланс, который сегодня мы пытаемся сдержать, очень многое связано на политическом Олимпе с экономикой. Это и нефть, валюта, то состояние, в которое сегодня ввергнута Америка, которая боится разрушения своей валюты, и новая конфигурация политических и военных сил, вся вот эта новая конфигурация и новый мир, безусловно, будет развиваться. Это будет многовекторная политика, и, безусловно, не будет никакой страны-монополиста, которая будет всем диктовать свои условия. Поэтому, к сожалению, мы живем в очень непростое время, но очень хочется верить и надеяться, что, как и во времена Карибского кризиса, мы обязательно выстоим и не допустим этой войны».

В сегодняшней программе мы услышали мнения людей разных профессий, взглядов, убеждений. Одни наши собеседники испытывают опасения из-за нового витка эскалации, но надеются на то, что здравый смысл восторжествует и до применения ядерного оружия не дойдет. Другие же спикеры убеждены, что поводов бояться приближения Третьей мировой войны нет. Пока же переговорный процесс между Россией и США напоминает танец в стиле «шаг вперед и два назад». Причем партнеры в этом танце регулярно бьют посуду, угрожают друг другу оружием и санкциями и на какое-то время вновь мирятся. Эти «качели», с одной стороны, вызывают у обычных граждан тревогу, а с другой, становятся уже привычным элементом повседневности и многих перестали тревожить.

Александра Братчикова