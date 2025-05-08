В России и мире

Вспышка высшего балла Х произошла на Солнце

Вспышка высшего балла Х происходит во вторник вечером на Солнце, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Изображение: Лаборатория солнечной астрономии (ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН)

Согласно приведенному на сайте лаборатории графику, вспышка началась в 20.15 мск.

Руководитель лаборатории Сергей Богачев сообщил, что последний раз вспышка такой мощности была на Солнце почти пять месяцев назад, пишет РИА Новости.

По его словам, максимум вспышки наступил в 20.34 мск, она достигла балла Х1.8.