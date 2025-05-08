В России и мире

Умер основатель Savage Крис Брэдли

Один из основателей британской хэви-метал группы Savage Крис Брэдли умер после продолжительной болезни. Об этом в социальных сетях сообщили представители группы.

«Savage с грустью сообщает, что Крис Брэдли, вокалист и басист, умер после продолжительной борьбы с болезнью», - говорится в публикации на странице группы в Facebook*.

Крис Брэдли был одним из основателей коллектива еще со школы и руководил ею вплоть до своей смерти, подчеркивают представители группы.

Коллектив был основан в 1976 году в городе Мэнсфилд в Англии. Группа обрела популярность благодаря песне «Let it Loose», которая привлекла внимание слушателей и музыкантов, включая членов группы Metallica, пишет ТАСС.

*запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской