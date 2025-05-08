Псковcкая обл.
В России и мире

Умер основатель Savage Крис Брэдли

10.11.2025 21:20|Псков

Один из основателей британской хэви-метал группы Savage Крис Брэдли умер после продолжительной болезни. Об этом в социальных сетях сообщили представители группы.

«Savage с грустью сообщает, что Крис Брэдли, вокалист и басист, умер после продолжительной борьбы с болезнью», - говорится в публикации на странице группы в Facebook*.

Крис Брэдли был одним из основателей коллектива еще со школы и руководил ею вплоть до своей смерти, подчеркивают представители группы.

Коллектив был основан в 1976 году в городе Мэнсфилд в Англии. Группа обрела популярность благодаря песне «Let it Loose», которая привлекла внимание слушателей и музыкантов, включая членов группы Metallica, пишет ТАСС.

*запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской

Источник: Псковская Лента Новостей
10.11.2025, 21:200 Умер основатель Savage Крис Брэдли 10.11.2025, 21:000 Фильм, отдельные сцены которого снимали в «Михайловском», стал лучшим на фестивале «Кино и музыка» 10.11.2025, 20:400 Профилактический рейд провели сотрудники МЧС в Новоржеве 10.11.2025, 20:340 Велосипедиста сбили на перекрестке Рижского проспекта и улицы Балтийской в Пскове. ВИДЕО
10.11.2025, 20:200 Россиянам начали приходить уведомления о «периоде охлаждения» интернета 10.11.2025, 20:000 Ремонт в палкинской школе завершили с задержкой в 2 месяца 10.11.2025, 19:400 Росздравнадзор отреагировал на жалобы о дефиците вакцин от ротавируса 10.11.2025, 19:200 Уроки предпринимательства провели для псковских школьников
10.11.2025, 19:000 Госдума во втором чтении рассмотрит проект об ответственности за диверсии 10.11.2025, 18:300 Ограничение скорости будет действовать на нескольких участках трассы Р-23 «Псков» 11 ноября 10.11.2025, 18:110 «Постскриптум»: запрет вейпов, обязательные работы иноагента и усадьба Строгановых. ВИДЕО 10.11.2025, 18:100 Игорь Сопов встретился с участником программы «Герои земли Псковской»
10.11.2025, 18:040 Рейтингомер: смена глав, новый владыка и газовый кризис 10.11.2025, 17:571 Депутата Госдумы Анатолия Вороновского заподозрили во взяточничестве 10.11.2025, 17:560 В Пскове продолжают восстанавливать объект культурного наследия на улице Воеводы Шуйского 10.11.2025, 17:530 Александр Котов: В числе избранных сегодня есть как опытные главы, так и новички
10.11.2025, 17:460 Псковича оштрафовали за попытку дать взятку полицейскому за возврат алкоголя 10.11.2025, 17:440 «Филармонические концерты на родине М. П. Мусоргского» дадут в Великих Луках 10.11.2025, 17:380 «Беседка»: О перспективах академической гребли в Пскове. ВИДЕО 10.11.2025, 17:340 Найден живым пропавший в красногородской деревне мужчина в черной шапке 
10.11.2025, 17:320 Большинство респондентов ПЛН выступили против сокращения школьных каникул 10.11.2025, 17:160 Суд арестовал гражданина Украины за обезображивание мужчины в Великих Луках 10.11.2025, 17:150 Директор школы «Ника»: Наше главное кредо — гребцы должны заниматься бесплатно 10.11.2025, 17:080 Соревнования по фигурному катанию состоятся 15-16 ноября в псковском Ледовом дворце
10.11.2025, 16:580 На концерт «Новая русская песня» приглашают псковичей 15 ноября 10.11.2025, 16:350 Почти 8000 фактов проезда на запрещающий сигнал светофора выявлено в Псковской области с начала года 10.11.2025, 16:260 ДТП затрудняет движение на Ольгинском мосту в Пскове 10.11.2025, 16:250 Густой туман ожидается в Псковской области 11 ноября
10.11.2025, 16:220 Однополосное движение вводится на участке улицы Плехановский посад в Пскове 10.11.2025, 16:210 Специалисты из центра имени Грабаря изучают церковь Успения Богородицы в псковской деревне Мелетово 10.11.2025, 16:120 Псковские гребцы продолжают подготовку к соревнованиям даже зимой 10.11.2025, 16:040 Незаконные свалки на выявлены в Гдовском районе на сельхозугодьях
10.11.2025, 15:550 «Макдональдс» зарегистрировал в России семь товарных знаков блюд и услуг 10.11.2025, 15:510 Lada Kalina вылетела на разделительную полосу на перекрестке улиц Чудской и Алмазной в Пскове 10.11.2025, 15:510 Пять спортсменов побили рекорды на Кубке Псковской области по пауэрлифтингу 10.11.2025, 15:400 Иван Мешков сложил полномочия главы района и поблагодарил гдовичей за поддержку
10.11.2025, 15:320 Новогодние корпоративы в ресторане «Пушкин» 10.11.2025, 15:290 Подведены предварительные итоги модернизации системы водоснабжения в Великих Луках  10.11.2025, 15:170 ВАЗ изъяли у порховчанина за нетрезвую езду в Пскове 10.11.2025, 15:160 Школа «Ника» старается держать высокую планку в академической гребле — директор
10.11.2025, 15:030 Почти 70 боеприпасов изъяли росгвардейцы у псковичей за неделю 10.11.2025, 14:440 Бывший замминистра культуры назначена главой Гдовского округа 10.11.2025, 14:420 Здоровье спины: движение против боли 10.11.2025, 14:370 Пожары из-за неосторожного курения в Псковской области с начала года унесли жизни 23 человек
10.11.2025, 14:300 Суд взыскал с «Великолукского мясокомбината» 1 млн рублей за убытки от ДТП 10.11.2025, 14:120 Псковичи на этой неделе смогут прийти на прием к вице-спикеру и депутатам Собрания 10.11.2025, 14:080 Виновного в смертельном ДТП невельчанина обязали выплатить компенсацию страховой компании 10.11.2025, 14:020 Билайн защищает клиентов от перехода на мошеннические сайты
10.11.2025, 14:000 Покровская покидает пост главного тренера сборной РФ по синхронному плаванию 10.11.2025, 13:510 Большинство жителей региона выбирают цифровые госуслуги — Псковстат 10.11.2025, 13:430 Вы стоите на страже закона и порядка – Игорь Иванов поздравил сотрудников МВД 10.11.2025, 13:361 Псковская область спустилась на 78 место в рейтинге регионов по уровню зарплат
10.11.2025, 13:300 Курсант взяла три «золота», «серебро» и «бронзу» на матчевой встрече по легкой атлетике в Пскове 10.11.2025, 13:130 Дожди перейдут в снег на этой неделе на Северо-Западе 10.11.2025, 13:010 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: запрет вейпов, обязательные работы иноагента и усадьба Строгановых 10.11.2025, 12:590 Сотрудники псковской ГАИ выявили 29 нетрезвых водителей за прошлую неделю
10.11.2025, 12:580 Неделя межрелигиозного диалога прошла в псковских колониях 10.11.2025, 12:510 Жители Псковской области вновь повелись на «безопасный счет» и заработок в Сети 10.11.2025, 12:460 Глава Дновского округа победил в паре в первенстве муниципалитета по настольному теннису 10.11.2025, 12:350 «Постскриптум»: запрет вейпов, обязательные работы иноагента и усадьба Строгановых
10.11.2025, 12:300 Реставрация Лазаревской церкви в Печорах завершится к концу года 10.11.2025, 12:270 Магнитные бури вернутся на Землю во вторник 10.11.2025, 12:260 «Коробку храбрости» предлагают наполнить жителям Псковской области 10.11.2025, 12:220 До +7 градусов и морось прогнозируют в Псковской области 11 ноября
10.11.2025, 12:200 Два водителя пострадали при столкновении на перекрестке в Пскове 10.11.2025, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: О перспективах академической гребли в Пскове 10.11.2025, 12:000 Заместитель начальника управления информполитики региона Виктория Иванова покинула пост 10.11.2025, 11:440 В Госдуме назвали срок повышения пенсий в России
10.11.2025, 11:360 «Беседка»: О перспективах академической гребли в Пскове 10.11.2025, 11:310 Главой Великолукского округа избран Алексей Кузьмин 10.11.2025, 11:260 Псковский музей объявил выходной день на некоторых объектах 10 ноября 10.11.2025, 11:150 Главой Куньинского муниципального округа стал Олег Лебедев
10.11.2025, 11:090 «Новые люди» поддержали бездомных животных в псковском приюте «Лесопилка» 10.11.2025, 11:062 В Псковской области создают группу из резервистов для борьбы с БПЛА 10.11.2025, 11:020 Квоту на отлов бездомных животных в 2025 году увеличили в Невельском округе 10.11.2025, 10:530 В псковской деревне Хотицы идет установка котлов для газовой котельной
