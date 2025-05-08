В России и мире

Экс-главу технопарка «Сколково» Рената Батырова арестовали по делу о взятке

Замоскворецкий суд Москвы в рамках уголовного дела о посредничестве в даче взятки санкционировал арест бывшего главы технопарка «Сколково» Рената Батырова. Фигурант дела пока не обжаловал свой арест.

«Батыров Р. Р., обвиняемый по части 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество в даче взятки в особо крупном размере). Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в судебной карточке фигуранта. Подробности уголовного дела в отношении Рената Батырова в суде не уточнили.

Санкция инкриминируемой обвиняемому статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы. Экс-глава занимал должность генерального директора технопарка «Сколково» с 2014 по 2023 год, пишет ТАСС.