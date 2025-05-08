В России и мире

Каждый пятый россиянин считает, что Солнце вращается вокруг Земли

Традиционные опросы россиян, связанные с отношением к науке, всегда вызывают пристальное внимание. И особенно некоторые их «яркие» результаты, которые, мягко говоря, вызывают недоумение. Не стал исключением и свежий опрос ученых Института психологии РАН. Вот лишь некоторые «откровения»: около 20% респондентов уверены, что Солнце вращается вокруг Земли, а 16% не сомневаются, что люди и динозавры жили в одно время, хотя на самом деле их разделяют десятки миллионов лет. Что это? Затмение? Солнечный удар? Ответить могут только сами респонденты.

Изображение: Шедеврум

А каковы другие результаты? Около 68% россиян сказали, что в той или иной степени интересуются наукой. Правда, из них только примерно для 26% она безусловно интересна, и они ищут такие новости. Значит, для остальных все, что связано с наукой, — так называемый новостной фон.

Как и ожидалось, больше всего интересуются научными достижениями люди в возрасте 55 лет и старше. За ними — 35-44-летние. У российской молодежи (18-24 лет), увы, иной круг интересов. Такой расклад перекликается с источниками информации о науке. Около 63% ее находят в традиционных СМИ, которыми пользуются люди старшего возраста, и менее 40% — в социальных сетях.

Какие сферы науки наиболее привлекательны? В первую тройку вошли: медицина (80%), климат (74%), возникновение Вселенной (73%). За ними следуют история человечества, угрозы его существованию (риски развития новых технологий, новые вирусы, сближающиеся с Землей астероиды и так далее), биология, новые компьютерные технологии.

В опросах, которые проводились не только институтом психологии РАН, но ВШЭ и ВЦИОМ, на вопрос, кого из ныне живущих российских ученых мирового уровня вы можете назвать, ответили примерно 7-9% респондентов. Показателен список фамилий: как правило, упоминались Михаил Ковальчук, Леонид Рошаль, Татьяна Черниговская, Виктор Садовничий, Лео Бокерия, Станислав Дробышевский. Именно они часто появляются на телеэкранах, а также активно работают в соцсетях.

Около 39 процентов верят в существование ведьм и колдунов, а 34 процента в то, что экстрасенсы могут предсказывать будущее.

Аналогичная картина с попыткой назвать какие-либо важнейшие достижения мировой науки за последние десять лет. В основном это полеты космических аппаратов на Луну и Марс, а также вакцины от ковида. Поэтому уже не должны удивлять ответы про Солнце и динозавров. Как и 39% людей, верящих в существование ведьм и колдунов и 34% уверенных, что экстрасенсы могут предсказывать будущее. Самое тревожное, что большинство таких «знатоков» опять же в молодежной группе — от 18 до 24 лет. Кстати, опросы молодежи в других странах, в том числе и ведущих, продемонстрировали примерно такую же картину. Можно сказать, что «инфекция незнания» не знает границ.

Впрочем, в результатах опросов россиян есть и позитив. Так, 72% респондентов сказали, что доверяют РАН. То есть она оказалась в верхних строчках доверия общества наряду с российской армией и президентом России. Что дает повод для оптимизма. Его станет еще больше, если вспомнить, что, по данным Минобрнауки России, 75 процентов родителей хотят, чтобы их дети посвятили ей свою жизнь.

«Прежде всего обратим внимание, что по итогам этого опроса именно молодежь дала наиболее удручающие ответы. По-видимому, это есть прямое следствие трансформаций системы образования, которая произошла в начале этого века. Тогда образование, как, впрочем, и наука, было признано услугой. В 2004 году начался эксперимент с ЕГЭ. Также была выдвинута идея подготовки "квалифицированных потребителей". По сути, образование было призвано со школьной скамьи готовить не широко образованных людей, а исходя из потребностей работодателей. То есть у ученика есть предельный, понятный и узко прагматический смысл. В старших классах он решает: раз я буду экономистом, то зачем мне биология. Раз собрался в физики, зачем мне Толстой. Пойду в историки, зачем мне Эйнштейн с его теориями. Отсюда и выбор ЕГЭ, и натаскивание на "узкопотребительский" набор экзаменов», — прокомментировал заместитель президента РАН, член-корреспондент РАН Владимир Иванов.

При этом, например, некоторые школы с углубленным изучением физики и математики, иностранных языков были преобразованы в общеобразовательные и введена 5-дневная учебная неделя. Как тут не вспомнить китайскую поговорку: «Детство — не время для отдыха». Очевидно, что при существующей организации системы образования весьма проблематично в рамках школы дать ребенку углубленное образование с учетом его (ребенка) возможностей. Но в том-то и дело, что образование — это не просто набор каких-то знаний. Это и картина современного мира, и формирование системы взглядов и ценностей. Образование — это то, что остается, когда все выученное забыто. Тем более сейчас, когда в мире происходит гуманитарно-технологическая революция, объединяющая «физиков» и «лириков».

В этом плане можно согласиться с позицией уважаемого Владимира Легойды, который недавно заявил, что выпускник любого вуза, в том числе гуманитарного, должен понимать разницу между специальной и общей теорией относительности. По-видимому, стоит подумать о введении в гуманитарных и экономических вузах дисциплины «История и философия науки и техники». А физикам и математикам надо знать про «Илиаду» Гомера и ее роль в мировой культуре. Только системное образование позволит сформировать у человека современную картину мира, пишет «Российская газета».

Сейчас все популярней мнение, что цифра и искусственный интеллект — это наше все. Но применительно к образованию есть и другая сторона медали. Известно, что преподаватели разных стран бьют тревогу: ученики и студенты не пишут работы самостоятельно, за них это делает искусственный интеллект. Конечно, владение современными информационными технологиями — это один из необходимых факторов развития страны. Однако есть опасение, что последствия массового применения технологий ИИ не оценивается с точки зрения рисков и угроз, которые они привносят.

Именно сейчас ситуация находится в так называемой точке бифуркации, где определяется дальнейшая траектория развития: либо ИИ будет служить человеку, либо к ИИ полностью перейдет управление. Последнее приведет к интеллектуальной деградации человечества. После прохождения этой точки возврата назад уже не будет. И тогда нынешние тревожные результаты опросов лет через 20 покажутся просто великолепными.